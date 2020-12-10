Bakır fiyatları, teşvik paketi üzerinde endişe ve güçlü dolar nedeniyle geriledi

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,3 düşerek ton başına 7.701 dolardan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda ocak vadeli bakır yüzde 0,2 düşerek ton başına 56.990 yuandan (8.715 dolar) işlem gördü.

Analistler, yatırımcıların teşvik paketi ile ilgili bekle-gör moduna geçtiğini belirterek ABD teşvik planının yeniden engellerle karşılaşacak gibi göründüğünü kaydetti.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 artarak ton başına 2.040,50 dolar ile tek kazanan metal oldu. ShFE'de alüminyum yüzde 1,7 artarak ton başına 16.265 yuana çıktı.

Analistler, kış kısıtlamalarının başlamasının Çin'de bazı alümina operasyonlarını etkilediğini ve alüminyum fiyatlarının yükselmesine yansıdığını belirtti.