Bakır fiyatları, zayıf dolar ve AB teşvikleri nedeniyle arttı
Bakır fiyatları, zayıf dolar ve Avrupa Birliği teşviklerinin piyasalarda yarattığı güven hissiyle birlikte yükselişini sürdürüyor.
Bakır fiyatları zayıf oların metali daha cazip hale getimesi nedeniyle arttı. Bunun yanında AB'nin muazzam teşvik programı piyasada güveni yukarı çekmesi ile fiyatları destekledi.
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, Londra saatiyle 04.45'te % 0,7 artarak 6.581,50 dolar/tona, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (ShFE) Ağustos vadeli bakır, % 1,4 artarak 52.600 yuan/tona (7.544 dolar) kadar çıktı.
Çin merkezli bir analist, ABD-Çin ilişkilerinin daha kötü gitmediği sürece, bakır için piyasa risk tercihinin devam edeceğini belirtti.