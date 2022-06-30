Bakır fiyatlarında en kötü çeyrek performansı

Bakır fiyatları bugün de düşerek Mart 2020'den beri en büyük çeyreklik yüzde düşüşüne hazırlanıyor. Düşüşte bir dizi faiz artırımının ardından potansiyel durgunluk endişesi ve Çin'de kapanmalar nedeniyle talepteki yavaşlama etkili oldu.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır TSİ 07.37'de yüzde 0,4 düşüşle 8.371,50 dolar/tona geriledi. Kontrat bu çeyrekte şimdiye kadar yüzde 19'dan fazla düşüş yaşadı.

Shanghai'de en çok işlem gören Ağustos bakır kontratı, gün ortası tatilinde yatay seyrederek 63.940 yuan/tondan (9.555,69 dolar) işlem gördü.

Analistler, Çin'de ekonomik yavaşlama ve diğer büyük ekonomilerde politika sıkılaşmasına dikkat çekerek Çin'de bir miktar teşvik paketi görülebileceğini ve bunun metalleri destekleyeceğini ancak talep tarafının kasvetli göründüğüne işaret etti.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.465,50 dolar/tondan, çinko yüzde 1,6 düşüşle 3.305 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,7 artışla 1.945,50 dolar/tondan işlem gördü.

ShFE'de alüminyum yüzde 1, çinko yüzde 0,3, nikel yüzde 2,5, kurşun yüzde 0,9 ve kalay yüzde 1,4 düştü.