Bakır için 20 bin dolar tahmini

Bank of America tarafından hazırlanan önceki gün tarihli raporda arz ve talep dengesinin bakırda fiyatı 2025 yılına kadar 20 bin dolar seviyesine yükseltmesinin mümkün olduğu kaydedildi.

CNBC'nin haberine göre analistler bakırda düşük stokların metalin fiyatını 20 bin dolara kadar yükseltebileceğini düşünüyorlar.

BOFA'nın emtia analisti Michael Widmer, bakır stoklarının ton bazında 15 yıl önceki düzeylere geldiğini kaydetti. Widmer, "Küresel ekonominin yeniden açılmaya başladığı ortamda bakır stokları yalnızca 3 haftalık talep seviyesinde" ifadelerini kullandı.

"Bakır yeni petrol"

Widmer, bakır piyasasında arz açığının bu yıl ve gelecek yıl devam etmesini öngördüklerinin altını çizerken stoklarda da her iki yıl için de azalma tahmin ederken 2025'te yeniden açık beklendiğini de vurguladı.

Öte yandan ABD'li hedge fon Livermore Partners'ın kurucusu David Neuhauser de bakırın şu an için favori emtiları olduğunu kaydederek, "Bana göre bakır yeni petrol. Gelecek 5-10 yıl içinde fiyatın 20 bin dolar düzeylerine çıkması için büyük bir potansiyel var" ifadelerini kullandı.