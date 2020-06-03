Bakır ve demir Çin’le yükselişte

03 Haziran 2020

Hilal SARI

Küresel ekonomide tecrit önlemlerinin eş zamanlı ve kademeli olarak kaldırılması, özellikle de Çin ekonomisinden gelen pozitif veriler, bakır fiyatlarını dün iki buçuk ayın zirvesine yükseltti.

Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören üç ay vadeli bakır kontratları dün yüzde 0,1 yükselerek gün içinde 5.505 dolar/ ton düzeyine kadar çıktı ve 13 Mart’tan bu yana en yüksek düzeyi gördü. LME bakır yıl başından bu yana yüzde 8,6 düşse de 23 Mart’taki dibe göre yüzde 25,6 yükseldi. Şangay Vadeli İşlemler Borsası’nda (ShFE) en çok işlem gören temmuz vadeli bakır kontratları ise dün 44.900 yuana (6,306 dolar) kadar yükselerek 6 Mart’tan bu yana en yüksek düzeyini görmüş oldu. Şangay’da bakır yıl başından bu yana yüzde 8,6 ekside olsa da 23 Mart’ta gördüğü dipten yüzde 27,7 yukarıda.

Çin’de otomobil satışları %17 arttı

Bakır fiyatlarının yükselmesinde en önemli etken Çin’de otomobil satışlarının mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 17 yükselmesi oldu. Öte yandan 11 milyon vatadanaşına COVID-19 testi yapan Wuhan’da yeni vaka görülmemesi de etkili oldu. Deutsche Bank analisti Nicholas Snowdon, “Kısa pozisyonlarda zaruri bir likite geçiş olmuştu, fakat sanırım bu süreç geniş ölçüde bitti” dedi. Snowdon Çin’in talebinin son üç aydaki güçlü seyredip seyretmeyeceğinin ise talebe ve dolayısıyla fiyatlara yön vereceği değerlendirmesini yapıyor.

Stoklar da yükselişe geçti

Öte yandan Çin’de bakır stokları dokuz hafta sonra ilk kez yükseldi. Shanghai Metal Market verilerine göre geçen hafta stoklar 2 bin artarak 212 bin düzeyine yükseldi ve bu dokuz haftadır ilk artış oldu. Commerzbank tarafından yayınlanan bir müşteri notunda Peru’da koronavirüs vakalarına bağlı kapanan tesislerde tekrar üretimin devam etmesiyle stokların daha da yükselmesi beklendiği ifade edildi.

LME’de işlem gören alüminyum dün yüzde 0,5 düşerek 1.529 dolar/ton düzeyine gerilerken, çinko yüzde 0,4 yükselerek 2.029 dolar/ton, kurşun yüzde 0,4 artışla 1.686 dolar/ton, nikel yüzde 1 yükselerek 12.751 dolar/ton ve kalay yüzde 0,6 yükselerek 15.785 dolar/tona ulaştı.

Demir cevheri 9 ayın zirvesini gördü



Küresel demir cevheri talebinin üçte ikisini gerçekleştiren demir cevheri fiyatları da 29 Mayıs’ta 100,75 dolar/ton ile Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek düzeyini gördü. Çoğu emtianın COVID-19 kriziyle düştüğü bir dönemde gösterge yüzde 62 demir cevherinin fiyatı yıl başından bu yana yüzde 10,5 yükseldi. Reuters için metal analizleri kaleme alan Clyde Russel, metaller için “Çin’e ne kadar bağımlıysa şu anda fiyatlar için o kadar iyi” değerlendirmesini yapıyor. Dalian Emtia Borsası’nda işlem gören demir kontratları yerel para cinsinde yıl başından bu yana yüzde 34,9 yukarıda ve en dibi gördüğü noktaya göre yüzde 48 yükseldi.