Bakırda 'güçlü görünüm' fiyatları yükseltti

Bakır fiyatları, Çin'de primlerin artması ve stokların düşmesi nedeniyle yatırımcıların bu yılın ikinci yarısında metal için güçlü görünüm iddiası sonucu bakır fiyatları arttı.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,4 artarak 9.792,50 dolar/tona çıktı. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda eylül vadeli bakır kontratı, yüzde 0,3 artarak 72.220 yuan/tondan (11.099 dolar) işlem gördü.

Yangshan bakır primi 45 dolar/ton ile nisan sonundan beri en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan ShFE'de bakır stokları 10 Şubat'tan beri en düşük seviyesine indi.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 düştü, nikel yüzde 1,6 artarken çinko yüzde 0,5 geriledi.

Çelik fiyatları çok az değişti

Shanghai'de çelik vadeli işlemleri, Çin'de talebin yavaşlaması ile ilgili endişelerin üretim kısıtlaması hamlesi tarafından dengelenmesi sonucu dalgalı sabah seansında çok az değişti.

Analistler, Çin'de yavaşlayan sanayi üretim büyümesinin ve imalat ve altyapıda cansız yatırımların yurt içi metal talebinde olumsuz etki yapmasının beklendiğini belirtti. Ancak tedarik kısıtlamalarının fiyatların keskin düşüşünü engelleyeceği ifade ediliyor.