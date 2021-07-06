Batarya metalleri için talep de fiyat da artacak

Evrim KÜÇÜK

Otomobil talebindeki büyüme beklentileri batarya metalleri için yapılan tahminlerin de günden güne değişmesine neden oluyor. Geçen yıl 3 milyon tona yaklaşan batarya metal ve mineralleri talebinin 2030'da 14 milyon tonla toplam pazarın yüzde 72'sini oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu beklentiye paralel olarak lityum iyon pillere yönelik yıllık talep tahminleri de geçen yıla üçte birinden fazla büyümüş durumda. Lityum iyon pillere yönelik yıllık talebin 2030 yılına kadar yüzde 400 artarak yılda 2,7 terawatt-saati geçeceğini tahmin ediliyor. Bu, analitik araştırmalar yapan BloombergNEF'in geçen yıl yaptığı tahminler göre yüzde 35'lik bir artış anlamına geliyor.

Çin, pil tedarik zincirinde lider

Söz konusu dönem içinde Çin'in pil tedarik zincirindeki liderliğini özellikle işleme ve rafine etme alanlarında, genişletmesi bekleniyor. Ülke, bu yıl devreye giren yeni lityum hidroksit projelerinin neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor. Çin, dünya nikel sülfat pazarının yüzde 55'ine ve küresel kobalt sülfat pazarının yüzde 80'ine sahip. Çin, aynı zamanda dünyanın manganez sülfat üretiminin yüzde 95'ini ve anotlar için malzeme üretiminde kullanılan grafitin neredeyse tamamını karşılıyor. Asya ülkesinin, tedarik zincirindeki hakimiyetine rağmen, elektrikli otomobil pazarının en hızlı Avrupa'da büyümesi bekleniyor. Almanya'nın 2025 yılına kadar toplam satışların yüzde 40'ını, Çin'in ise yüzde 25'ini temsil etmesi bekleniyor.

Yeni yapılan BNEF araştırmasında ortaya konan beklentiler talebin yanında fiyatlarda da artışa işaret ediyor.

Lityum yılbaşından bu yana yüzde 91 yükseldi

Lityum karbonat ve hidroksitin 2025 yılına kadar yeterli miktarda tedarik edilmesi bekleniyor ancak yüksek nikel kimyasallarına olan talep arttıkça, hidroksit arzında 2027 yılına kadar bir sıkışıklık ortaya çıkabilir. Lityum fiyatı bu yıl yüzde 90'dan fazla yükselirken, karbonat, hidroksit ve spodumen hammaddesinin fiyatları da yükseldi. BNEF, tüm fiyatların yükselişini sürdürmesini, ancak 2022'ye kadar daha fazla arzın devreye girmesiyle kademeli olarak fiyatların yataya dönmesini öngörüyor.

Nikel 18.000 dolarda seyretmeye devam edecek

Nikel sülfat piyasasının orta vadede dengede kalması ve yılbaşından bu ya yana yüzde 10 gibi bir artış gösteren fiyatların yakın vadede ton başına 18.000 dolar civarında seyretmesi bekleniyor. Çin'deki iç talep, bazı otomobil üreticilerini lityum demir fosfat gibi kimyasallara yönlendirdi ancak bu, nikel açısından zengin pil katot kimyalarının benimsenmesinde sınırlı bir etkiye sahip olacak ve bu nedenle, nikel sülfat piyasası 2024'te 128 bin ton açık verebilir.

Kobaltta 2021 ortalama fiyat beklentisi 45.000 dolar

Büyük ölçekli madenlerin devreye girmesiyle üretimin artmasının ardından kobalt piyasasının bu yıl yaklaşık 3.300 tonluk küçük bir fazla vermesi bekleniyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2021'de yaklaşık 166 bin 434 tona yükselmesi tahmin edilen küresel üretimin yaklaşık üçte ikisini gerçekleştiriyor. Yılbaşından bu yana yüzde 57 artarak ton başına 50.500 dolarla iki yılın en yüksek seviyesine ulaşan kobalt metal fiyatları, yıl sonuna kadar ton başına ortalama 45.000 dolar olabilir. Önümüzdeki 10 yılda pazarın görece fazla vermesi öngörüldüğünden BNEF fiyatların 2025 yılına kadar ton başına ortalama 44.000 dolar olacağını tahmin ediyor.

Manganez altı ayda yüzde 30 prim yaptı

Lider üretici Güney Afrika'daki manganez üretimi, COVID kaynaklı kesintiler azalınca nisan ayında üç kattan fazla arttı, ancak ülkedeki madencilik operasyonlarının nakliye, elektrik kesintileri ve liman operasyonları ile ilgili zorluklardan olumsuz etkilendiği belirtiliyor. BNEF'e göre manganez pil tedarik zinciri 2030 yılına kadar çok güçlü büyüme yaşayacak ve pazarın boyutu 9 kattan fazla artacak. Manganez sülfat fiyatları ocakta ton başına 867 dolardan yüzde 30 artarak haziranda 1.128 dolara çıktı. Fiyatların yıl boyunca güçleneceği ve manganez sülfat piyasasında açık oluşması beklendiğinden 2024 yılına kadar artışın devam edeceği düşünülüyor.

Grafit talebi 450 bin tona yaklaştı

Lityum iyon pillerin doğurduğu grafit talebi yıllık bazda yüzde 37 artarak bu yıl 447.000 tonun biraz altına ulaşacak ve 2020-2030 döneminde dörde katlanacak. Ticari araçların, ikiye katlanan talebiyle 2021'de en hızlı büyüyen segment olacak.