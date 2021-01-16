Beyaz metaller altını sollayacak!

Değerli metaller arasında geçen yılı en mütevazi artışla tamamlayan ürün platin oldu. Gümüş yüzde 47, altın yüzde 25 ve paladyum yüzde 26 değer kazanırken, yılın son haftalarında atağa kalkan platinin kazancı yüzde 10’da kaldı. Bu yıl ise şans platinden yana gözüküyor. Hükümetlerin muazzam mali harcamaları, güvenli liman olarak dolara talebin azalması, ekonomik iyimserlik gibi etmenler analistlere göre, değerli metal piyasalarında avantajın altından beyaz metallere geçmesine neden oluyor. Beyazlar içinde yüzdesel olarak en büyük artış şansı ise platine tanınıyor.

Metal piyasalarının gözü COVID-19 aşısının makroekonomik etkileri ve ABD’nin mali teşviklerinde. ABD’de Joe Biden yönetiminin çıkarmaya hazırlandığı mali teşviklerin altın fiyatlarına destek olması bekleniyor. Analistler son günlerde altın üzerinde baskı oluşturan tahvil faizlerinin bu seviyelerden gerileyeceği, doların zayıflayacağı ve altının yeniden yukarı doğru hareketleneceği tahmininde bulunuyor. Aynı sebeplerden ötürü değerli metal kulübündeki gümüş, platin ve paladyumun da fiyatlarında artış öngörülüyor. Ancak bu beyaz metallerin altından daha iyi performans göstermelerini sağlayacak bir avantajı var; endüstriyel maden olmaları. Analistlere göre aşının yaygınlaşması ve ekonominin tahmin edildiği gibi açılması halinde beyaz metallerin fiyatı altından daha hızlı artacak.

"Platin piyasaların yıldızı olacak” iddiası

Finans kuruluşu ABN Amro’ya göre bu yıl en büyük artış potansiyeline sahip değerli metal platin. Finans kuruluşuna göre, platini destekleyecek birçok faktör bir araya geliyor.

● İlkin, altın fiyatlarındaki olumlu görünüm platin için pozitif. Her iki metal de kuyumculukta kullanılıyor. Özellikle platin mücevherin en büyük pazarı Çin’in talebinde beklenen artış beyaz metal için olumlu.

● İkincisi, endüstriyel tarafta yaşanan iyileşme muhtemelen daha fazla platin talebini de beraberinde getirecek. Platinin endüstriyel kullanımı 1980’den bu yana dört kat artış gösterdi. Platin gübrecilikte, fiber cam, ampul ve hava yastığı gibi birçok ürünün imalatında kullanılmasının yanında, kalp stenti gibi tıbbi ekipmanlarda kullanılıyor.

● Üçüncüsü, otomobil satışlarındaki artış. Hem satışların artması hem de otomotivde emisyonların azaltılmasına yönelik daha sıkı düzenlemeler otomotivde katalizör olarak kullanılan platin talebinde artış anlamına geliyor.

● Dördüncüsü, elektrikli otomobil pazarındaki büyüme. Elektrikli araçların yakıt hücrelerinde kullanılan platin, bu sektörde artan talepten de fayda sağlayacak. Platin, hidrojenle çalışan arabalarda da kullanılıyor ve bu tip otomobillerde ihtiyaç duyulan platin miktarı normal dizel araba katalizörleri için gerekenin üzerinde.

Tüm bunların yanında platinin halen altına göre daha ucuz olması yatırım aracı olarak cazibesini artırabilir. Ayrıca bu yıl talebin arzı geçmesi bekleniyor.

Platin için yılsonu beklentisi 1.500 $

● ABN Amro yılsonunda altın fiyatlarını 2.000 dolar/ons olarak tahmin ederken, gümüşün yılı 29 dolar, platinin ise 1.300 dolardan tamamlayacağı tahmininde bulunuyor. Paladyum için 2021 sonu beklentisi ise 2.600 dolar. Kuruluş 2022 sonunda ons altının 2.100 dolara, gümüşün 32 dolara, platinin 1.500 dolara ve paladyumun 2.800 dolara çıkacağını öngörüyor. UBS Wealth Menagement da benzer görüşte. İsviçre merkezli finans kuruluşu, makroekonomik iyileşmenin etkisiyle gümüş, platin ve paladyumun bu yıl endüstriyel kullanımlarını avantaja çevirerek altından daha iyi performans göstereceğini savunuyor. Kuruluşa göre gümüş fiyatları bu yıl 30 doları, platin 1.250 doları ve paladyum 2.900 doları görecek.

Endüstriyel canlanma gümüş ve paladyum için de pozitif

● Gümüş de altın karşısında daha güçlü bir görünüm sergileyebilir. Gümüş, tıpkı altın gibi hem güvenli liman yatırım aracı hem de mücevher olarak kullanıldığından altındaki yükselişleri takip ediyor. Bunun yanında, yatırımcılar küresel büyüme ve ticaret konusunda daha iyimser ise gümüş fiyatları altın fiyatlarından daha iyi performans gösterme eğiliminde oluyor. Çünkü gümüş aynı zamanda önemli bir endüstriyel metal. Yenilenebilir enerji yatırımları da gümüşün lehine bir ortam yaratıyor. Zira endüstriyel gümüş kullanımının yüzde 50’sinden fazlası güneş panelleri ve elektronik sektörlerinden geliyor. Ayrıca gümüşün altından daha ucuz olması yatırımcı için cazibesini artırıyor. Altın / gümüş oranı geçen yıl gördüğü 126 seviyesinden 71’in biraz üstüne kadar geriledi. 2021’de paladyumda da daha yüksek fiyatlar bekleniyor. Paladyumda halen arz sıkıntısı yaşanması, Çin ve Avrupa’da daha sıkı emisyon standartlarını karşılamak için otomobil katalizörlerinde kullanılmak üzere paladyum talebindeki artış, küresel sanayide devam eden toparlanma paladyum fiyatlarına olumlu yansıması beklenen faktörler.