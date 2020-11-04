BHP, bakır sorumluluk çerçeve anlaşmasını imzalayacak
Madencilik şirketi BHP, Uluslararası Bakır Birliği'nin geçen yıl Nisan ayında başlattığı bakır kriter çerçevesine (Copper Mark) bağlı olacağını duyurdu.
BHP'den yapılan açıklamada, şirketin Şili'de işlettiği Escondida ve Spence ve Avustralya'daki Olympic Dam'ın bakır kriter çerçevesinde değerlendirmeye tabii olacağını belirtildi.
Copper Mark'a göre, program kapsamında bakır üreticileri, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bir dizi "sorumlu üretim kriterine" göre bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilecek.
Şirket, program çerçevesinde 2030'a kadar emisyonunu yüzde 30 azaltmayı taahhüt ediyor.