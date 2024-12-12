Borsa İstanbul'dan yeni karar! Üç emtia daha endekslenecek

Borsa İstanbul, BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'ni güncelleyeceklerini duyurdu.

Halihazında listelenen BIST Altın, BIST Spot Altın, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası ve BIST Altın Tahvili endekslerine ek olarak gümüş, platin ve paladyum endeksleri de olacak.

Borsa İstanbul'un açıklamasında BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin dünyadaki gelişmeler ve piyasa katılımcılarından gelen talep doğrultusunda güncellemeler yapıldığı belirtildi.

Buna göre Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nün uluslararası piyasalarda oluşan alım satım kotasyonları kullanılarak BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin, halen hesaplanmakta olan BIST Altın, BIST Spot Altın, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası, BIST Altın Tahvili endekslerine ilave olarak yeni hesaplanmaya başlayacak olan BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin, BIST Spot Paladyum, endekslerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine, adının BIST Emtia ve Emtia'ya Dayalı Kıymet Endeksleri Kural Seti olarak değiştirilmesine ve yürürlük tarihinin 16 Aralık 2024 olarak belirlenmesine karar verildi."