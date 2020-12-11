Brent petrol 50,27 dolarda

Brent petrol bir önceki günü, 51,06 dolara kadar yükseldikten sonra, 50,25 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varili, kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 50,27 dolardan, ABD hafif petrolü (WTI) ise 45,94 dolardan alıcı buldu.

Dün uluslararası piyasalarda 50 dolar seviyesini aşan petrol fiyatları, COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki pozitif gelişmelerin hızlı ekonomik toparlanma ve petrol talebinin normale dönmesi beklentileri nedeniyle 50 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısı dünyada ilk kez salı günü İngiltere'de kullanılmaya başlanırken, vaka sayılarının 15 milyonun üzerine çıktığı ABD'de de hafta sonuna kadar 2,9 milyon doz aşının kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Kanada da söz konusu aşının kullanımını onaylarken, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanımına onay veren ikinci ülke oldu. Avustralya'da ise başlangıçta 10 milyon doz aşının yıl başında uygulanmaya başlanması öngörülüyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıkladığı ABD'nin ticari ham petrol stoklarının son sekiz ayın en hızlı yükselişini kaydetmesi ise fiyatların yükselişini baskılayan bir unsur oldu.

Ülkede ticari ham petrol stokları, geçen hafta 15,2 milyon (yüzde 3,1) varil artışla 503,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Rice Üniversitesi Baker Enstitüsü Enerji Analisti Jim Krane, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklenmeyen yükselişin fiyatların yukarı yönlü ivmesini sınırlandırdığını ve bunun da ülkede talep daralmasının hala sürdüğüne işaret ettiğini söyledi.

COVID-19'un insanlara ekonomik gelişim için halk sağlığının bir önkoşul olduğunu gösterdiğini kaydeden Krane, "Petrol talebi ile hastalık arasında doğrudan bir ilişki var. Şu an olduğu gibi, vakalar fazla olduğu zaman, talep düşüyor ve stoklar yükseliyor. Hastalık veya hasta olma endişesi insanların seyahat etmelerini veya sosyalleşmelerini kısıtlıyor, ofis ve restoranlardan uzak durmalarına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 50,35 ile 50,50 dolar aralığının direnç, 50,20 ile 50,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.