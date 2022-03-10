Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrolde son durum

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı petrol arzında kesinti yaşanacağına dair endişeler gerilemeye başladı. Dün gün içerisinde 131,64 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatı, günü 112,23 dolardan kapatmıştı. Bugün ise yeniden yükselişe geçen brent petrol fiyatı, yüzde 0,98 artışla 112,23 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatının yanı sıra, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 108,98 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haberler sonrası düşüşe geçti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaşanan savaşta diplomasiye yönelik atılan adımlar petrol fiyatının aşağı yönlü hareketini destekliyor. Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına dair endişelerin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansının üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile dün gerilemeye başladı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 411 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 833 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 114,33 ile 117,58 dolar aralığının direnç, 111,08 ile 107,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.