Brent petrol fiyatı ne kadar, merak ediliyor. Dün uluslararası piyasalarda brent petrol varil fiyatı 92,56 dolara kadar yükselirken, gün sonundaki fiyat ise 92 dolar seviyesinde oldu. Bugün ise brent petrol fiyatı yüzde 0,09 yükselerek 92,08 dolar seviyesine çıktı. Öte yandan aynı anlarda Batı Teksas türü ham petrol fiyatı ise 85,36 dolar seviyesinde oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen politikaları ve agresif faiz artışları petrol fiyatları üstünde etkili olurken, Fed'in faiz artırımına gideceğine dair beklentilerle petrol fiyatı 89 doların altına geriledi. Bugün ise petrol fiyatı yeniden yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası toplantıları gerçekleşecek. Bu toplantılardan çıkacak sonuçlara ilişkin beklentiler petrol fiyatı üzerinde baskı oluştururken, fiyat artışını kısıtlıyor.

Öte yandan, ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildiriminin yayımlandığı kaydedildi. Açıklamada, kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 92,29 ile 92,40 dolar aralığının direnç, 91,83 ile 91,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.