Brent petrolde yıl sonu için 47 dolar beklentisi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Müttefikleri'nin (OPEC+) ay sonunda yapacağı toplantıda üretim kısıntısının günlük 2 milyon varil azaltılması kararını en az 3 aylık bir süre için ertelemesini bekleyen ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, bunun nedenle Brent petrolünde ortalama fiyatını 2021 ilk çeyrekte varil başına 47 dolar olacağını öngördü.

Goldman Sachs, OPEC'in üretim kısıntısını günlük 7,7 milyon varilden günlük 5,7 milyon varile indirmeyi 3 ay ertelemesinin etkisi ile global petrol piyasasında günlük ortalama 1,5 milyon varillik bir arz açığı oluşmasını ve stokların 2021 dördüncü çeyreğe kadar normalleşmesini beklediğini de vurguladı.