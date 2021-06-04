Brent’in yeni evi 70 doların üzeri

Hilal SARI

Ne Oldu?

Küresel petrol piyasaları gelişmiş dünyadaki rekor faaliyet büyümeleri ve ötelenmiş talebin yeniden açılmalarla pazara eklenmesiyle son 6 aylık süreçte yüzde 50 yükseldi ve iki yıldan fazla bir sürenin zirvesini gördü. Uzmanlara göre Brent petrolün varili artık 70 doların üzerinde tutunacak güce sahip. Petrol üreticilerinin arz musluklarını kademeli olarak açması, Asya pazarındaki zayıf talep ve nükleer anlaşmada uzlaşma sağlanırsa pazara dönecek İran petrol arzı endişesi bile Brent ve WTI varil fiyatlarındaki güçlü seyri ‘şimdilik’ etkilemiyor. Petrol stoklarının da beklenenden hızlı tükendiği ABD’de beklentinin altında gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası dolardaki zayıflamayla birlikte, Brent TSİ 16:50 itibariyle 72,17 dolara kadar yükselirken, WTI 70 dolar/varilin hemen altında işlem gördü.

Ne Dediler?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo salı günü yaptığı açıklamada arz kesintilerini kademeli olarak azaltma planının sürdürüleceğini teyit etti. İttifak nisan başında 7 milyon varilin üzerinde olan arz kesintisini 6 milyon varile kadar düşürdü kademeli olarak ve nisanda alınan kesinti kararları temmuzda da uygulanmaya devam edecek. Mayıs-temmuz döneminde pazara 2,1 milyon varil/gün arz geri dönüyor. Suudi Arabistan’ın 1 milyon varil gönüllü kesintisi de sürüyor. Barkindo açıklamasında İran arzındaki yükselişin piyasa için endişe yaratmadığını da söyledi.

Reuters enerji yazarı Clyde Russel ise fiyatlardaki yükselişin en büyük petrol tüketicisi olan Asya bölgesindeki zayıf taleple çeliştiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yapıyor: “Petrol vadelilerinde görülen iyimserlik Asya pazarındaki mevcut durumla tam örtüşmüyor - Asya’da fiziksel petrole talep cansız ve taşıma bedelleri bölgenin pandemiyi kontrol altına almakta zorlandığına işaret ediyor. Rafineri kâr marjları da düşüşte.”

Refinitiv verilerine göre Asya’nın mayıs ayı petrol ithalatı nisandaki 24,54 milyon varil/gün’den 23,07 milyon varil/gün düzeyine geriledi. Bölgede talebi artan tek büyük ülkenin nisandaki 9,68 milyon varil/gün ithalatını mayısta 10,3 milyon varile yükselttiği tahmin edilen Çin olduğu belirtiliyor.

NE OLACAK?

Commerzbank: Petrol fiyatları talebin çok güçlü yükseliş kaydetmekte olduğuna ilişkin bariz işaretleri kuyruk rüzgarı yaptı.

PVM petrol brokeri Stephen Brennock: Yaz ayları ve küresel ekonomideki yeniden açılmalar ikinci yarıdaki petrol talebini yükseltecek. Bir süredir ayağını sürüyen Brent petrol görünen o ki 70 doların üzerine yerleşmiş durumda.

ABD ve AB gibi aşılamanın hızlı gittiği bölgelerde talep artarken, Brezilya ve Hindistan gibi büyük gelişmekte olan ekonomilerde hala yüksek seyreden vaka sayıları petrol piyasalarındaki aşağı yönlü hareket unsurları olmaya devam edecek.

Ayrıca Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes verilerine göre Ağustos 2020’de dip yapan ABD kayagazı petrol kuyularının sayısındaki artışın da şubattan bu yana yavaşladığı ve şu anda yaşanan rallide bunun da etkili olduğu belirtiliyor.