Brezilya ‘Ulusal Gübre Planı’ oluşturdu

Önde gelen tarımsal emtia üreticilerinden Brezilya, ithal gübreye bağımlılığını azaltmak için harekete geçti. Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Rusya’ya yönelik Batı’nın yaptırımları gübre fiyatlarını bir kez daha yukarı itince, tarımda üretim maliyetleri artan Brezilya, yeni bir gübre planı hazırladı.

Plan, dünyanın en büyük gübre ithalatçısı olan Brezilya'nın, ülkenin gübre kullanımının yüzde 73'ünü oluşturan soya fasulyesi, mısır ve şeker kamışı gibi başlıca ihraç mahsullerdeki girdiler konusundaki endişesinin altını çiziyor. Tarım Bakanlığı, planın şu anda gübre kullanımı içinde yüzde 85 olan ithalatın payanının 2050 yılına kadar yüzde 45’e düşürmeyi hedefliyor.

Gübre üretiminde özel yatırımlara yönelik yeni teşvikler sağlayacağını bilrdiren hükümet; Çin, Kanada ve Fas'ın yanı sıra ihracatları şu anda yaptırımlarla ciddi şekilde kısıtlanan Rusya ve Beyaz Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Kanada, yerel gübre kullanımının yüzde 38'ini temsil eden Brezilya'nın en büyük potasyum kaynağı ancak Rusya, Beyaz Rusya ile birlikte arzın neredeyse yarısını sağlıyor. Bakanlığa göre, Brezilya'da fosfor toplam gübre kullanımının yüzde 33'ünü, azot ise yüzde 29'unu oluşturuyor.

Gübre lobisi Anda, yerel gübre kullanımının son iki yılda yüzde 28 artarak Brezilya'yı dünyanın dördüncü en büyük tüketicisi haline getirdiğini bildirdi.