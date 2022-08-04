Buğday, 6 ayın dip seviyesinden toparlandı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören kontratları, alıcıların piyasa değerinin altında buğday satın almalarıyla altı ayın dip seviyesinden hafif artışla toparlandı ancak yeni hasat edilen mahsullerin oluşturduğu baskı kazanımları sınırladı.

Soya fasulyesi ve mısır fiyatları, ABD'de son haftalarda kavurucu sıcaklıkla boğuşan Ortabatı bölgesinde hava koşullarının düzeleceği yönünde beklentilerle hafif düştü.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün 7.52 dolar/bushel ile Şubat başından bu yana en düşük seviyeye indikten sonra bugün yüzde 0.7 artışla 7.69 dolar/bushel, yani 282.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Rusya'nın işgalinden beri Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl yüklü gemi, Lübnan'a devam etmeden önce dün İstanbul'da denetlendi.

Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, ihracına izin verilen tahıl miktarının çöken Ukrayna ekonomisini canlandırmak için satılması gereken miktarın çok küçük bir kısmına karşılık geldiğini belirtti.

Soya fasulyesi yüzde 0.3 düşüşle 13.65 dolar/bushel yani 501.6 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır, yüzde 0.6 gerileyerek 5.92 dolar/bushel yani 233.1 dolar/ton seviyesine düştü.