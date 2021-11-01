Buğday, 8 yılın en yüksek seviyesine yakın seyretti

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları dünya genelinde arzın daralması ve talebin artmasının piyasaları desteklemesiyle dün gördüğü sekiz yılın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday yüzde 0.4 artışla 7.76 dolar/bushel yani 285.1 dolar/ton seviyesinde dün gördüğü 2013'ten beri en yüksek seviye olan 7.80 dolar/bushel'e yakın seyretti.

Baharda buğday hasadının kötü geçmesi ve Rusya'nın ihracat vergisi uygulamaya başlaması bu sezon arzın daha az olacağı beklentilerini yükseltti.

Mısır ve soya fasulyesi da hafif geriledi. Mısır vadeli kontratları yüzde 0.1 azalarak 5.67 dolar/bushel yani 223.2 dolar/ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesi ise yüzde0.4 düşüşle 12.45 dolar/bushel yani 457.5 dolar/ton seviyesine geriledi.