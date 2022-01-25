Buğday da Rusya-Ukrayna geriliminden nasibini aldı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği ve bölgeden yapılan hububat tedariğini kesintiye uğratabileceği endişeleriyle art arda ikinci seansta da yükselerek bir ayın zirvesini gördü.

Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasının ardından gerilim yükseldi.

NATO, dün Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin Doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıklamıştı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.6 artışla 8.06 dolar/bushel, yani 296.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır altı ayın zirvesini görmesinin ardından yüzde 0.3 düşüşle 6.19 dolar/bushel yani 243.7 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi yüzde 0.2 düşüşle 14.01 dolar/bushel yani 520.0 dolar/ton seviyesine geriledi.