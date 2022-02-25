Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Karadeniz bölgesinden yapılan hububat ihracatında aksama yaşanacağı endişeleriyle yaklaşık 14 yılın en yüksek seviyesini gördü. Mısır sekiz ayın zirvesine yükselirken, soya fasulyesi fiyatları ise toparlandı.

Chicago borsasında işlem gören mısır vadeli kontratları yüzde 1.6 artışla 7.01 dolar/bushel, yani 276.0 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.9 artışla 16.68 dolar/bushel yani 612.9 dolar/ton seviyesine çıktı.Soya fasulyesi dün Eylül 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördükten sonra ekside kapanmıştı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğdayın Mayıs teslimatlı vadeli kontratları seansın ilk işlemlerinde 9.60 dolar/bushel yani 352.7 dolar/ton ile Haziran 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükselmesinin ardından %0.9 artışla 9.43 dolar/bushel yani 346.5 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.