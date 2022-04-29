Buğday fiyatları, 3 ayda yüzde 43 yükseldi
Buğday fiyatları, son 3 ayda küresel arz sıkışıklığı nedeniyle yüzde 43 yükseldi.
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları bugün geriledi, ancak küresel arz sıkışıklığının fiyatlara destek sağlamasıyla son üç ayı artışla tamamladı.
Mısır fiyatları, ABD'nin ortabatısında bulunan ekim alanlarında görülen yağışların artacağı beklentilerinden destek bularak art arda beşinci ayını artıda kapatmaya hazırlanıyor.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.2 azalarak 10.83 dolar/bushel, yani 397.9 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğdayın aylık bazda kazanımı ise yaklaşık yüzde 8 seviyesinde.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, buğday ihracatının gerçekleştirildiği başlıca bölgelerden olan Karadeniz'deki buğday ihracatını kısıtladı.
Mısır, aylık bazda yüzde 8.5 yükselirken, soya fasulyesi yüzde 4.4 kazanım elde etti.