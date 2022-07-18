Buğday fiyatları, 5 ayın dibinden döndü

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, beş aydan uzun sürenin en düşük seviyesinden toparlanarak yüzde 2 yükseldi ancak Ukrayna'dan yapılan ihracatta artış olacağı umutları kazanımları sınırladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları son seansta 7.66 dolar/bushel, yani 281.5 dolar/ton ile 10 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra yüzde 2 artışla 7.92 dolar/bushel, yani 291.0 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır, yüzde 0.5 artışla 6.06 dolar/bushel yani 238.6 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi, yüzde 1.1 yükselerek 13.57 dolar/bushel yani 498.6 dolar/ton seviyesine çıktı.