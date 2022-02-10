Buğday fiyatları 5 gün sonra geriledi

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Güney Amerika'da sezonun kurak geçmesinin verim kaybına neden olacağı endişesiyle Haziran'dan bu yanaki en yüksek seviyeye tırmandı.

Buğday fiyatları beş işlem gününden sonra ilk kez gerilerken mısır ise artıda.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi kontratları 16.05 dolar/bushel ile 8 ayın zirvesini gördükten sonra %0.6 artıda 16.04 dolar/bushel, yani 589.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday çeyrek sentlik düşüşle 7.85 dolar/bushel yani 288.4 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır yüzde 0.1 değer kazanarak 6.47 dolar/bushel yani 254.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.