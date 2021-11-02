Buğday fiyatları 9 yılın zirvesinde

Buğday fiyatları, kuraklık nedeniyle azalan arz ve yüksek talep nedeniyle yükselişini sürdürdü. Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin yüksek miktarlı alımları fiyat artışını tetikledi.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aralık vadeli kontrat, yüzde 3,2 ile bir ayın en büyük artışını kaydetti.

Söz konusu artışın küresel gıda fiyatlarının yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

Buğdaydaki artışla birlikte mısır fiyatları da 2 ayın zirvesini gördü.

Soya fasulyesi ise Brezilya’da rekor üretim beklentisi ile sınırlı yükseliş gösterdi.