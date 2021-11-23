Buğday fiyatları 9 yılın zirvesinden hafif geriledi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları hafif geriledi ancak küresel arza yönelik endişelerin etkisiyle 9 yılın zirvesine yakın seviyede kaldı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğdayın vadeli kontratları dün yüzde 2.8 yükselerek 8.59 dolar bushel yani 315.6 dolar/ton ile aralık 2012'den buyana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.1 azalarak 8.56 dolar/bushel, yani 314.5 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır fiyatları, ABD'nin olağanüstü durumlarda kullanılması için ayrılan stokları kullanmaya yönelmesiyle hafif gerilerken, soya fasulyesi fiyatları yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.2 artışla 12.76 dolar/bushel yani 468.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.