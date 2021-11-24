Buğday fiyatları 9 yılın zirvesini gördü

Buğday fiyatlarındaki yükseliş dördüncü gününde de devam etti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday yüzde 0.1 artışla 8.68 dolar/bushel yani 318.9 dolar/ton seviyesine yükselerek Aralık 2012'den beri en yüksek seviye olan gün içinde gördüğü 8.71 dolar/bushel'e yakın seyretti.

Dünya genelinde arzın daraldığına dair endişeler buğday fiyatlarını yukarı çekerken ürünün kalitesine dair endişe yaratıyor. Batı Kanada'da yaşanan seller teslimatlarda sıkıntıya neden olurken dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya'da da fiyatlar yükselmeye devam etti.

Soya fiyatları ekside kapanmasının ardından toparlansa da dünya genelinde talebe dair endişeler fiyatlardaki yükselişi sınırladı. Soya fasulyesi yüzde 0.3 artarak 12.77 dolar/bushel yani 469.2 dolar/ton seviyesinde işlem gördü. Mısır vadeli kontratları hafif artışla 5.88 dolar/bushel, yani 231.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.