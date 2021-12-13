Buğday fiyatları arz beklentisiyle düştü

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, bir önceki işlem gününde yüzde 1'den fazla yükselmesinin ardından güçlü arz beklentilerinin baskı yaratmasıyla hafif geriledi. Mısır fiyatları gerilerken, soya fasulyesi de art arda üç gün kazanımın ardından hafif düştü.

IKON Commodities aracılık şirketinde danışmanlık birimi başkanı Ole Houe, "Piyasa hala buğday arzının ne kadar olacağını anlamaya çalışıyor. Avustralya'da mahsul gittikçe artıyor. Avustralya'da buğdayın yaklaşık yüzde 65 ile yüzde 70'i hasat edildi; tam mahsulün ne kadar olacağını yakında öğreneceğiz. 38 milyon tonu aşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday kontratı yüzde 0.3 gerileyerek 7.83 dolar/bushel yani 287.7 dolar/ton seviyesine düştü.

Mısır vadeli kontratları yüzde 0.1 azalarak 5.90 dolar/bushel, yani 232.3 dolar/ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesi yüzde 0.1 düşerek 12.67 dolar/bushel yani 465.5 dolar/ton seviyesine geriledi.