Buğday fiyatları arz endişeleriyle yükseldi

ABD buğday vadeli kontratları Ukrayna'daki kriz ve ABD kış hasat rekoltesinin beklentilerin altında kalmasının yarattığı küresel arz endişeleri nedeniyle yükseldi. Yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminde olması kazanımları sınırladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.5 artışla 10.50 dolar/bushel, yani 385.8 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday haftalık bazda ise yüzde 6 yükseldi.

ABD Tarım Bakanlığı Pazartesi günü ABD'nin kış hasadının yalnızca yüzde 30'unun yüksek kalitede olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımların küresel gıda krizine ve enerji maliyetlerinin yükselmesine yol açmış olması nedeniyle başlıca hububat ihracatçılarından olan Rusya'nın, dost olmayan ülkelere gerçekleştirdiği gıda ihracatını yakından izlemesi gerektiğini söyledi.

Soya fasulyesi yüzde 0.5 değer kazanarak 16.39 dolar/bushel yani 602.2 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır art arda iki gün yükselmesinin ardından bugün 7.60 dolar/bushel yani 299.2 dolar/ton seviyesinde yatay seyretti.