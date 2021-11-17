Buğday fiyatları arz endişeleriyle yükseliyor

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son sekiz günün yedisinde yükseliş kaydederken, kuzey yarımküredeki başlıca üretici ülkelerdeki stok fazlalarının azalması nedeniyle 9 yılın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.4 artışla 8.23 dolar/bushel, yani 302.4 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday fiyatları bu haftanın başında Aralık 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükselmişti.

Soya fasulyesi, Çin ve ABD liderlerinin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında Çin'in ABD'nin arzına olan talebinin artmasıyla artıda seyretti.

Soya fasulyesi yüzde 0.3 değer kazanarak 12.54 dolar/bushel yani 460.8 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır yüzde 0.3 yükselerek 5.72 dolar/bushel yani 225.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.