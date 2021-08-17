Buğday fiyatları arza dair endişelerle yükseldi, mısır ve soya fasulyesi de arttı
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Kuzey Yarımküre'deki başlıca ihracatçı ülkelerdeki kötü hava koşullarına dair endişelerin piyasayı desteklemesiyle yükseldi.
ABD Tarım Bakanlığı'nın tahminlerini düşürmesinin ardından soya fasulyesi 30 Temmuz'dan beri en yüksek seviyesini görürken, mısır fiyatları da yükseldi.
Chicago borsasında en fazla işlem gören buğday kontratı yüzde 0.2 yükselerek 7.61 dolar/bushel yani 279.6 dolar/ton seviyesine çıktı.
Soya fasulyesi yüzde 0.8 artarak 13.78 dolar/bushel yani 506.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Mısır dün yüzde 0.7 artışla 5.72 dolar/bushel, yani 225.2 dolar/ton seviyesine çıktı.
ABD Tarım Bakanlığı, ABD'de üst düzey kalite mısır oranını bir önceki hafaya kıyasla 2 puan düşürerek yüzde 62'ye indirdi. Üst düzey kalite soya fasulyesi oranını da 3 puan düşürerek yüzde 57'ye indirdi. İşlemcilerin beklentisi değişiklik olmayacağı yönündeydi.
Bakanlık, ülkenin kuzeyindeki yetiştirme alanlarındaki kuraklıktan kötü etkilenen ABD üst düzey kalite buğday bahar mahsülü oranını beklentilere paralel olarak yüzde 11'de sabit tuttu.