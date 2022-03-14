Buğday fiyatları geriledi

ABD buğday ve mısır vadeli kontratları Moskova'nın başlattığı işgalden bu yana Rus ve Ukraynalı yetkililerin görüşmelerde ilerlemeye dair olumlu değerlendirmelerde bulunmalarının ardından Karadeniz bölgesinde arzın normalleşeceği beklentileri oluşması nedeniyle geriledi.

Soya fasulyesi vadeli işlemleri, Arjantin'in soya ürünlerinin ihracatını durdurma kararı nedeniyle yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 1.1 düşerek 10.94 dolar/bushel, yani 402 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır yüzde 0.85 gerileyerek 7.56 dolar/bushel yani 297.6 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi yüzde 0.45 artışla 16.83 dolar/bushel yani 618.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mumbai merkezli küresel bir ticaret şirketinde görevli olan bir satıcı soya fasulyesi fiyatlarının, Güney Amerika'da gerçekleştirilen üretim miktarının revize edilerek aşağı çekilmesinden ve en büyük soya fasulyesi ihracatçısı olan Arjantin'e dair belirsizliklerden destek bulduğunu belirtti.