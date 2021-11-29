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Buğday fiyatları güçlü talebin etkisiyle toparlandı

Buğday fiyatları güçlü talebin piyasayı desteklemesiyle yüzde 1'den fazla yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları sıkılaşan küresel arz ve güçlü talebin piyasayı desteklemesiyle yüzde 1'den fazla yükselerek önceki seanstaki kayıplarını toparladı.

Mısır fiyatları art arda beşinci seansta yükselirken, soya fasulyesi de yüzde 1.3 yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları bugün yüzde 1.3 artışla 8.51 dolar/bushel, yani 312.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday vadeli kontratları, küresel piyasaların koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantının etkisiyle düşüş kaydetmesiyle, cuma günü yüzde 1.2 gerilemişti.

Soya fasulyesi yüzde 1.3 artışla 12.68 dolar/bushel yani 465.9 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır yüzde 0.25 yükselerek 5.87 dolar/bushel yani 231.1 dolar/ton seviyesine çıktı.