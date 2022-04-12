Buğday fiyatları iki haftanın zirvesini gördü

Hububat fiyatları, küresel arza ve hava koşullarına dair endişeler nedeniyle yükseldi.

Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratlar Karadeniz'den gerçekleştirilen ihracatın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalardan etkilenmeye devam ettiğine dair endişeler nedeniyle yükseldi.

Başlıca buğday ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştirilen ihracatta sorunların devam etmesiyle küresel arzda daralma artarken, piyasalar kurak havanın risk teşkil ettiği ABD ekim alanlarında kış sezonunda gerçekleştirilecek buğday üretimine odaklanmış durumda.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları gün içerisinde 11.09 dolar/bushel yani 407.5 dolar/ton seviyesine yükselerek 24 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin hemen ardından yüzde 1.8 artışla 11.08 dolar/bushel, yani 407.1 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Mısır yüzde 0.9 yükselerek 7.71 dolar/bushel yani 303.5 dolar/ton seviyesine yükseldi ve bir önceki seansta 7.78 dolar ile kaydettiği beş haftanın zirve seviyesine yakın seyretti. Soya fasulyesi yüzde 0.6 artışla 16.65 dolar/bushel yani 611.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.