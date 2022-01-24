Buğday fiyatları küresel arz endişeleriyle yükseldi
Buğday fiyatları, küresel arz endişeleriyle yükselirken, soya fasulyesi ve mısır da artış kaydetti.
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları küresel arz endişeleriyle yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Soya fasulyesi ve mısır fiyatları da artış kaydetti.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün yüzde 1.9 artışla 7.94 dolar/bushel, yani 291.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Soya fasulyesi yüzde 0.4 artışla 14.20 dolar/bushel yani 520.0 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Mısır yüzde 0.5 yükselerek 6.19 dolar/bushel yani 243.7 dolar/ton seviyesine çıktı.
ABD Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre (USDA) özel ihracatçılar Çin'e 132,000 ton soya fasulyesi ve bilinmeyen ülkelere 247,000 ton mısır satışı gerçekleştiğini bildirdi.