Buğday fiyatları, Odessa saldırısı nedeniyle yükseldi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasına rağmen Rusya'nın Odessa limanına gerçekleştirdiği saldırının endişelere neden olmasıyla dünkü seansta kaydettiği keskin kayıpların bir kısmını geri alarak yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Ukrayna Cuma günü imzalanan tahıl anlaşması kapsamında Karadeniz limanlarından ihracatı tekrar başlatmaya çalışırken, Rusya'nın Cumartesi günü Odessa limanına yaptığı saldırının devamının gelmesi halinde sevkiyatın durabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, "barbarlık" olarak nitelendirdiği saldırının, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığı ile imzalanmış olan anlaşmayı uygulama konusunda Moskova'ya güvenilemeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov dün Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rus tahılının Mısır'a sevkiyatı konusunda güvence verdi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 2.5 artışla 7.78 dolar/bushel, yani 285.9 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır fiyatları yüzde 1.2 yükselerek 5.70 dolar/bushel yani 224.4 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 0.2 artışla 13.18 dolar/bushel yani 484.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.