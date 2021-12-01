Buğday fiyatları Omicron etkisiyle dalgalandı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Omicron varyantı ve varyantın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişelerle önceki seansta sert düşüş kaydettikten sonra bugün arz endişelerinden destek bularak toparlandı.

Soya fasulyesi fiyatları beş seanstaki düşüşlerin ardından yükselirken, mısır fiyatları üç günde ilk kez artış kaydetti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün yüzde 4.2 ekside kapandıktan sonra bugün yüzde 0.8 artışla 7.93 dolar/bushel, yani 291.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi son seansta 12.14 dolar/bushel yani 446.1 dolar/ton ile 11 Kasım'da gördüğü dip seviyeye indikten sonra bugün yüzde 0.7 artışla 12.26 dolar/bushel yani 450.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır önceki seansta yüzde 2.3 ekside kapandıktan sonra bugün yüzde 0.7 artışla 5.71 dolar/bushel yani 224.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.