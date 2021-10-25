Buğday fiyatları rekor seviyede

Buğday vadeli kontratları, kuraklığın mahsulü olumsuz etkilemesi ve küresel stoklarda azalma tehdidini ile yeni zirveler civarına yükseldi.

Ay çöreği, simit ve pizza hamurlarının yapımında kullanılan ilkbahar buğdayı, 10 doların üzerinde yükselişini sürdürürken, 2012’den bu yana en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.

Çok amaçlı un üretimi için kullanılan sert kırmızı kış buğdayı 2014’ten beri en yüksek seviyesini gördü.

Kek, kurabiye ve kraker yapımında kullanılan yumuşak kış buğdayı için gösterge vadeli kontratlar da yükseldi.

ABD’de üç aylık meteoroloji tahmini, ülkedeki buğday üretim bölgelerinin bazılarında kuraklığın artacağını işaret etmişti.