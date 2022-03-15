Buğday fiyatları, Rusya'nın ihracata kısıtlamasıyla yükseldi

ABD buğday vadeli kontratları, ABD'nin ekim alanlarında görülen kuraklık nedeniyle üretimde düşüş görüleceği yönünde endişelerle ve dünyanın en büyük hububat ihracatçısı Rusya'nın eski Sovyet ülkelerine yapılan sevkiyatlara geçici kısıtlama getirmesinin ardından yükseldi.

Mısır ve soya fasulyesi fiyatları, dünyanın en büyük tüketicisi olan Çin'in bazı kentlerinde koronavirüs vakalarında artış görülmesi nedeniyle talepte azalma yaşanacağı kaygılarıyla geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları son dört seans boyunca yüzde 15 geriledikten sonra bugün yüzde 1.4 artarak 10.85 dolar/bushel, yani 398.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Rusya dün eski Sovyet ülkelerine yapılan hububat ve şeker sevkiyatlarına geçici kısıtlama getirdi, ancak üst düzey bir bakan mevcut kota içerisinde bulunan işlemcilere özel ihracat lisansı verilmeye devam edeceklerini açıkladı.

ABD'nin orta batısı ve güneyindeki ekim alanlarında görülen kuraklık bölgenin kış mahsulü için risk oluştururken, Ukrayna'daki kriz de küresel arz üzerinde etkisini gösteriyor.

Mısır yüzde 1.77 gerileyerek 7.42 dolar/bushel yani 292.1 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi yüzde 0.87 değer kaybederek 16.56 dolar/bushel yani 608.5 dolar/ton seviyesine geriledi.