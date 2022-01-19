Buğday fiyatları soğuk havanın etkisiyle yükseldi

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları güçlü talebine etkisiyle dört seanstır ilk kez yükseldi ancak Güney Amerika'da hava koşullarının düzelmesi kazanımları sınırladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları üç seanstır geriledikten sonra bugün yüzde 0.6 artışla 13.69 dolar/bushel, yani 503.0 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday fiyatları ABD'deki soğuk havanın etkisiyle art arda ikinci seansta yükseldi. Buğday yüzde 0.7 yükselerek 7.74 dolar/bushel yani 284.4 dolar/ton seviyesine çıktı. Mısır yüzde 0.5 artışla 6.02 dolar/bushel yani 237.0 dolar/ton seviyesine yükseldi.