Buğday fiyatları Ukrayna kriziyle yükselişte

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Karadeniz'den yapılan ihracata yönelik arz endişelerinin fiyatları desteklemesiyle yaklaşık %2 yükseldi.

Soya fasulyesi fiyatları, kuru havanın Latin Amerika'daki üretimi sınırlayabileceği endişelerinden destek bularak art arda ikinci seansta yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları seansın ilk işlemlerinde 8.14 dolar/bushel yani 299.1 dolar/ton, ile 26 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetmesinin ardından bugün %1.9 artışla 8.13 dolar/bushel, yani 298.7 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Buğday vadeli kontratları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği ve bu nedenle buğday ihracatı için hayati önem taşıyan Karadeniz bölgesinden gelen sevkiyatların aksayabileceğine dair artan endişelerle kazanım elde etti.

Soya fasulyesi %0.4 artışla 15.89 dolar/bushel yani 587.2 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır %0.8 artışla 6.56 dolar/bushel yani 258.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.