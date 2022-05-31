Buğday fiyatları, Ukrayna'ya dair umutlarla geriledi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna limanlarından hububat sevkiyatının önünü açmaya hazır olduğunu açıklamasının ardından geriledi.

Mısır fiyatları da gerilerken soya fasulyesi yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 2.35 azalarak 11.3 dolar/bushel, yani 415.2 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır, yüzde 0.87 gerileyerek 7.7 dolar/bushel yani 303.1 dolar/ton seviyesine düştü. Soya fasulyesi, yüzde 0.52 değer kazanarak 17.41 dolar/bushel yani 639.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Dünyanın başlıca hububat üreticileri ve ihracatçıları olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı Şubat sonundan bu yana küresel hububat piyasaları çalkantılı seyretti ve küresel gıda krizine dair kaygılar kuvvetlendi.

Ukrayna'daki hububat limanları üzerindeki ablukanın kaldırılacağı yönündeki açıklamalar Karadeniz'den gerçekleştirilen ihracatın yeniden başlayacağı beklentilerini artırdı.

Putin, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile eşgüdümlü şekilde Ukrayna limanlarından hububat ihracatının herhangi bir engelle karşılaşmadan gerçekleşmesini sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.