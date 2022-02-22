Buğday fiyatları yüzde 2 arttı, mısır yedi ayın zirvesinde

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin tırmanmasıyla Karadeniz bölgesindeki başlıca hububat ihracatçılarından yapılacak sevkiyatlarda aksama yaşanabileceği endişeleriyle yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, mısır fiyatları 7 ayın zirvesini gördü.

Soya fasulyesi fiyatları, Brezilya ve Arjantin'de kuru hava endişeleriyle art arda dördüncü seansta da yükselerek bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesini gördü.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları bugün yüzde 1.5 artışla 6.64 dolar/bushel, yani 261.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 1.4 artışla 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 16.23 dolar/bushel yani 596.4 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday piyasası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimden destek buluyor. Buğday yüzde 2 artışla 8.20 dolar/bushel yani 301.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.