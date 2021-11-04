Buğday fiyatları zirveden inmiyor

Buğdayın ABD borsasında işlem gören vadeli kontratları güçlü talep sürerken küresel arza ilişkin endişelerle bu hafta içinde daha önce de gördüğü son 9 yılın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün yüzde 1.3 geriledikten sonra bugün yüzde 0.6 artışla 7.86 dolar/bushel, yani 288.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday fiyatları salı günü Aralık 2012'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 8.07 dolar/bushel yani 296.5 dolar/ton seviyesini görmüştü.

Mısır fiyatları da buğdaydan güç bularak yükselirken soya fasulyesi geriledi.

Soya fasulyesi dün yüzde 1 değer kaybettikten sonra bugün de yüzde 0.2 değer kaybederek 12.42 dolar/bushel yani 456.4 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır dün yüzde 1 ekside kapandıktan sonra bugün yüzde 0.3 yükselerek 5.65 dolar/bushel yani 222.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.