Buğday fiyatları zirveye yakın seyrediyor

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları güçlü talep ve daralan arzdan destek bularak dün gördüğü son iki ayın en yüksek seviyesine yakın yatay seyretti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday kontratı dün yüzde 0.5 artıda kapandıktan sonra bugün hafif düşüşle 7.59 dolar/bushel yani 278.9 dolar/ton seviyesinde seyretti. Buğday dün 7.67 dolar/bushel yani 281.8 dolar/ton seviyesinde 16 Ağustos'tan beri en yüksek seviyesini gördü.

Soya fasulyesi ve mısır fiyatları ise geriledi. Mısır vadeli kontratları yüzde 0.2 düşüşle 5.37 dolar/bushel yani 211.4 dolar/ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesi yüzde 0.1 azalarak 12.36 dolar/bushel yani 454.2 dolar/ton seviyesine düştü.