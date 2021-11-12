Buğday fiyatları zirveye yakın seyrediyor

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, sıkılaşan küresel arz ve güçlü talebin etkisiyle art arda beşinci seansta yükselerek 9 yılın zirvesine yaklaştı ve dört ayın en büyük haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.

Soya fasulyesi ve mısır fiyatları yükselerek haftayı artıda bitirmeye hazırlanıyorlar.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.4 artışla 8.15 dolar/bushel, yani 299.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday vadeli kontratları dün Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 1.2 artıda kapanmıştı. Buğday fiyatları hafta başından şimdiye kadar yüzde 6.5 yükseldi.

Soya fasulyesi, önceki hafta yüzde 3.5 ekside kapandıktan sonra bu hafta yüzde 1.7 yükseldi. Mısır ise önceki hafta yüzde 2.7 geriledikten sonra bu hafta şimdiye kadar yüzde 3.4 yükseldi.