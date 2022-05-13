Buğday fiyatlarında 'hasat' yükselişi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından açıklanan hasat tahminlerinin beklentilerin altında kalmasıyla yükseldi. Mısır ve soya fasulyesi fiyatları da yükseldi.

USDA aylık hasat raporunda kış sezonu için buğday üretiminin 590 milyon bushel seviyesinde olacağını öngördüğünü açıkladı. Analistlerin beklentisi ise üretimin 685 milyon olacağı yönündeydi.

Chicago borsasında işlem gören yumuşak kırmızı kışlık buğdayın temmuz vadeli kontratları 65 sent artışla 11.78 dolar/bushel, yani 432.8 dolar/ton seviyesine yükselerek 9 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Soya fasulyesinin temmuz vadeli kontratları 7 sent artışla 16.13 dolar/bushel yani 592.7 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısırın temmuz vadeli kontratları 3 sent yükselerek 7.91 dolar/bushel yani 311.4 dolar/ton yükseldi.

USDA mısır tahminlerini de bahar döneminde gerçekleştirilen ekimlerdeki yavaşlama nedeniyle dönüm başına 177 bushel olacak şekilde 4 bushel aşağı çekti.