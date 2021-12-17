Buğday fiyatlarında 'hava sıcaklığı' tehdidi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, kuru ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın verim beklentilerini tehdit etmesi nedeniyle belirli bir aralıkta kaldı. Mısır ve soya fasulyesi fiyatları da dar aralıkta seyrediyor.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları bugün yüzde 0.06 artışla 7.71 dolar/bushel, yani 283.3 dolar/ton seviyesine yükseldi. Haftalık bazda yüzde 1.8 gerileyen buğday üst üste üçüncü haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Soya fasulyesi yüzde 0.04 değer kazanarak 12.77 dolar/bushel yani 469.2 dolar/ton seviyesine yükseldi. Haftalık olarak ise yüzde 0.8 artış kaydetmiş durumda.

Mısır bu hafta yüzde 0.2 yükselirken bugün 5.91 dolar/bushel yani 232.7 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.