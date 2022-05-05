Buğday fiyatlarında Hindistan yükselişi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Hindistan'dan ihracatın azalacağı yönünde beklentilerin fiyatları desteklemesiyle yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Başlıca buğday ihracatçılarından olan Hindistan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan arz açığını kapamak için son aylarda satışları artırmıştı.

Commonwealth Bank of Australia'dan Tarım Strateji Başkanı Tobin Gorey, "Hindistan'ın başlıca buğday üretim bölgelerindeki sıcak hava koşulları önemli ölçüde mahsul veriminin düşmesine neden olabilir" dedi.

Hindistan Gıda Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkili ise sıcak ve kuru hava koşullarının üretimde azalmaya neden olmasına rağmen, dün ülkenin ihracatı kısıtlamayı düşünmediğini açıkladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün yüzde 3 yükseldikten sonra bugün yüzde 1.1 artışla 10.88 dolar/bushel, yani 399.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 1.3 değer kazanarak 16.61 dolar/bushel yani 610.3 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır yüzde 0.7 yükselerek 7.99 dolar/bushel yani 314.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.