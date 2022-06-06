Buğday fiyatlarında Karadeniz yükselişi: Yüzde 4'ü aştı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Karadeniz'den gerçekleştirilen sevkiyatlara dair endişeler ve güçlü talebin fiyatlara destek sağlamasıyla üç seansın ikincisinde de kazanım elde ederek yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Mısır fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükselirken soya fasulyesi de yüzde 0.5 yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 4.3 artışla 10.84 dolar/bushel, yani 398.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünyanın başlıca buğday ihracat edilen bölgesinde sevkiyatları aksatmasının ardından küresel buğday arzında sıkışıklık görülmüş, ABD'deki olumsuz hava koşulları da arz endişelerini kuvvetlendirmişti.

Ukrayna'dan deniz yoluyla ticaretin yeniden başlaması, özellikle bir diğer başlıca ihracatçı olan Hindistan'ın geçen ay buğday ihracatının çoğuna yasak getirmesiyle de birlikte hububat piyasaları için hayati önem taşıyor.

Mısır yüzde 1.3 artışla 7.36 dolar/bushel yani 289.8 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 0.7 artışla 17.10 dolar/bushel yani 628.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.