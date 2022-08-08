Buğday fiyatlarında sınırlı yükseliş

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören kontratları önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek yükseldi ancak Ukrayna'dan deniz yoluyla ihracat hacminin artırılacağı yönünde beklentiler kazanımları sınırladı.

Mısır fiyatları dört seansta ilk kez gerilerken soya fasulyesi yükseldi, ancak ABD'de artan üretim ve Çin'de talebin azalması kazanımları sınırladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.3 artışla 7.78 dolar/bushel, yani 285.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Ukrayna'nın tahıl sevkiyatı 3 kat artabilir

Ukrayna Tarım Bakanı Birinci Yardımcısı Taras Vysotskiy, cuma günü tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'nın bu yıl elde edilen hasattan Eylül'de daha fazla buğday ihraç etmeye başlayabileceğini açıklamıştı.

Vysotskiy, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatını önümüzdeki aylarda, bu ay için beklenen 1 milyon tondan 3 ile 3.5 milyon tona yükseltebileceğini belirtmişti.

Mısır, yüzde 0.2 düşüşle 6.08 dolar/bushel yani 239.4 dolar/ton seviyesine geriledi.

Dün dört gemi daha yola çıkmıştı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkenin tahıl ihracatına yeniden başlaması için imzalanan tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından yaklaşık 170 bin ton mısır ve gıda ürünü taşıyan dört gemi daha dün yola çıktı.

Tahıl anlaşması, tahıl sevkiyatında savaş nedeniyle ortaya çıkan aksamaların büyük bir gıda kıtlığına, hatta dünyanın bazı bölgelerinde açlık krizine dahi neden olabileceği yönünde uyarıların ardından geçen ay Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Soya fasulyesi, yüzde 0.2 yükselerek 14.11 dolar/bushel yani 518.5 dolar/ton seviyesine çıktı.